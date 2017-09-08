39-летняя Ольга Орлова продемонстрировала идеальное тело

Популярная певица Ольга Орлова не раз восхищала нас своим телом. 39-летняя звезда находится в отличной форме и не забывает демонстрировать это. Сегодня она опубликовала в своем блоге «горячий» снимок, который не может не вызвать зависть, пусть даже «белую».

«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать…», — процитировала Ольга классика.