Белое и золото: Ольга Орлова вызвала зависть аппетитной фигурой в купальнике
1/10
39-летняя Ольга Орлова продемонстрировала идеальное тело
Популярная певица Ольга Орлова не раз восхищала нас своим телом. 39-летняя звезда находится в отличной форме и не забывает демонстрировать это. Сегодня она опубликовала в своем блоге «горячий» снимок, который не может не вызвать зависть, пусть даже «белую».
«Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать…», — процитировала Ольга классика.
«Фигура огонь!», «Ты бомба», «Завидую белой завистью!!!», «Очень красивая. Маленькая женщина с невероятной силищей», — восхищены поклонники.
А вы согласны с этим высказыванием? Или ваше счастье в другом?
Фото: instagram.com