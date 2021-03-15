Бейонсе появилась на afterparty «Грэмми» в платье с пупырышками

Бейонсе установила рекорд по числу «Грэмми» среди женщин: на ее счету 28 статуэток. До этого лидером по количеству наград была кантри-певица Элисон Краусс (27 наград).

В 2021 году певица получила сразу несколько наград: в номинациях «Лучшее музыкальное видео» за клип на песню Brown Skin Girl («Девочка с темной кожей), «Лучшая песня в жанре R&B» за композицию Black Parade («Черный парад») и в категории «Лучшая рэп-песня» за дуэт с Megan Thee Stallion Savage («Дикий»). Кроме того, статуэтку «Грэмми» вместе с матерью получила девятилетняя дочь Бейонсе Блю Айви Картер, которая исполняет собственную вокальную партию в песне Brown Skin Girl.