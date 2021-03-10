Бейонсе после откровенного интервью поблагодарила Меган Маркл за мужество и лидерство

В понедельник американская теннисистка Серена Уильямс защитила Меган в социальных сетях, поделившись тем, что понимает «боль и жестокость», которые испытала Маркл. «Меган Маркл, мой бескорыстный друг, живет своей жизнью и показывает пример — сочувствием и состраданием. Она каждый день учит меня, что значит быть по-настоящему благородным человеком. Ее слова иллюстрируют боль и жестокость, которые она испытала», — подчеркнула 39-летняя спортсменка.

Актриса Янина Гаванкар рассказала в социальных сетях о своем личном опыте знакомства с герцогиней. «Я знаю Меган 17 лет. Вот какая она: добрая, сильная, открытая. Вот кем она точно не является — хулиганкой», — добавила она.

Напомним, герцоги Сассекские обвинили королевскую семью в расизме. Как оказалось, свадьба Гарри и Меган состоялась еще за три дня до официальной свадьбы. Знаменитая брюнетка призналась, что из-за жуткой травли ее посещали мысли о самоубийстве.