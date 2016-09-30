Иностранные СМИ обсуждают неожиданную щедрость Бейонсе и Джей Зи.

Долгое время между двумя влиятельными звездыми семьями — Ким Кардашьян с Канье Уэстом и Бейонсе с Джей Зи — царила вражда. Поговаривали, что Джей Зи раздражало отношение Канье к Бейонсе, имела место и ревность, а Канье злился на Джей Зи из-за того, что тот не поддержал его в трудные времена, когда у него случился нервный срыв. Кажется, противостоянию пришел конец: инсайдеры уверяют, что семейство певицы сделало семейству звезды реалити-шоу королевский подарок, приурочив его к рождению третьей дочери.

«Бейонсе и Джей Зи бесконечно рады за своих друзей. Они пока не виделись с малышкой, но уже отправили ей подарок. Все это означает, что семьи вновь будут дружить», — цитирует Daily Mail слова инсайдера.

Звездная чета, у которой подрастают близняшки, выбрала в качестве примирительного подношения — усыпанный бриллиантами браслет Lorraine Schwartz с гравировкой в виде цифры «3». Цена вопроса — 21 тысяча долларов.

Ким и Канье уже отреагировали на подарок. «Канье просто счастлив! Джей Зи всегда был ему кем-то вроде старшего брата, а Бейонсе — подругой», — передает друг семьи.

Стоило ли сомневаться, ведь этим шагом Джей Зи не только потешил самолюбие друга, но и попал в точку с подарком — все четверо знают толк в дорогих и часто массивных украшениях!