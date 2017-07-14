Певица назвала имена малышей

Месяц назад Бейонсе и Джей Зи стали родителями близнецов. Поклонникам не терпелось увидеть наследников звездной четы и узнать из имена. Сегодня это наконец-то свершилось. На своей странице в Instagram певица опубликовала очень красивое фото, показав поклонникам новорожденных малышей. В подписи к снимку Бейонсе сообщила, что назвала детей Картер и Руми.