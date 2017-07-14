Бейонсе впервые показала новорожденных близнецов
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Певица назвала имена малышей
Месяц назад Бейонсе и Джей Зи стали родителями близнецов. Поклонникам не терпелось увидеть наследников звездной четы и узнать из имена. Сегодня это наконец-то свершилось. На своей странице в Instagram певица опубликовала очень красивое фото, показав поклонникам новорожденных малышей. В подписи к снимку Бейонсе сообщила, что назвала детей Картер и Руми.
«Сэр Картер и Руми. 1 месяц сегодня», - сообщила звезда.
Стоит отметить, что буквально за полчаса снимок набрал больше миллиона «лайков». Подписчики поспешили поздравить счастливых родителей с прибавлением: «Два маленьких ангела», «Наконец-то!», «Поздравляю», «Они такие милые! Растите здоровенькими».
Фото: instagram.com, eastnews.ru