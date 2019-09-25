Басков и Виторган посмеялись над неожиданным сходством Галкина и Собчак

Друзья артиста моментально отреагировали. «У меня», — предложил Николай Басков. «Сначала ко мне!», — шутит Максим Виторган.

«Ахаха, вот так поворот», «Это же надо такое придумать», «Максим копия Собчак», «Неожиданно», «А если Ксюша обработает фото, она станет Максимом?)))», «Это очень смешно», «А на 3 фотке Барановская», «Галкин, Барановская, Собчак))))», «Вот это самое неожиданное сходство за сегодня», «А Богомолов будет похожим на Пугачеву», «Максим не звоните, вы же разрушите молодую семью))», — поддержали артиста поклонники.