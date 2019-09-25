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Бородина, Бузова, Орлова, Решетова и другие российские знаменитости нашли своих звездных двойников

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Пользователи Сети увлеклись новым приложением.

В Сети набирает популярность новое приложение, которое сравнивает пользователей со звездами. Алгоритм прост: программа анализирует макияж, ракурс, форму лица — и показывает сходство.

«В LA мне показали новое приложение для определения с кем из знаменитостей у тебя есть схожесть. Пробовала разные фото, чаще всего выпадает Кайли, неужели мы хоть чуточку похожи??», — удивилась Ксения Бородина.

«Вот такое приятное сравнение выдало мне приложение. Красотка, правда?.. Я красотка! Ну и моя любимая Jlo, конечно, тоже», — радуется Ольга Бузова.

«Нее, ну приятно конечно, но мне явно польстили», — скромничает Ольга Орлова.

«Вот такие версии в этом приложении) С кем все-таки больше похожи?», — гадает Анастасия Решетова.

Алексей Ягудин был несколько разочарован: «Новое приложение показало, что я похож на Стаса Михайлова, Обамеянга и Ангелу Меркель. Мне кажется, что нет».

А Михаил Галустян и Гарик Харламов вдоволь повеселились с коллажами. Первый обнаружил свое сходство с Джеки Чаном и Камерон Диас. А второй — с Ларисуй Гузеевой: «Я знал!»

А Сергей Лазарев, тем временем, стал мультяшкой:

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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