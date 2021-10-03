Бант вместо топа: Наталия Орейро выступила на концерте в смелом платье без лифа
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Global Look Press
Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро удивила поклонников дерзким образом. Актриса и певица выложила в соцсети фотосет в одном из смелых нарядов для концерта в Мадриде. 44-летняя артистка примерила алое атласное платье в пол, продемонстрировав спортивную фигуру. Ведь вместо лифа у наряда оказался только лаконичный бра-топ в виде банта. Яркий образ дополнила длинная накидка-шлейф, выполненная из той же ткани, что и само платье.
Судя по реакции комментаторов, Наталия произвела фуррор. Большинство назвали ее образ божественным и оставили эмодзи в виде пламени.
Впрочем, примерять смелые наряды Наталии не впервой. Недавно на съемках одной из программ артистка появилась в платье-сетке, едва ли оставляющем пространство для фантазии. Под ничего не скрывающий материал Орейро надела лишь бра и короткую юбку. Дополнили образ каблуки, массивные серьги и яркий макияж.
Фото и видео: @nataliaoreirosoy/Instagram