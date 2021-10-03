Бант вместо топа: Наталия Орейро выступила на концерте в смелом платье без лифа

Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро удивила поклонников дерзким образом. Актриса и певица выложила в соцсети фотосет в одном из смелых нарядов для концерта в Мадриде. 44-летняя артистка примерила алое атласное платье в пол, продемонстрировав спортивную фигуру. Ведь вместо лифа у наряда оказался только лаконичный бра-топ в виде банта. Яркий образ дополнила длинная накидка-шлейф, выполненная из той же ткани, что и само платье.