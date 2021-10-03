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Бант вместо топа: Наталия Орейро выступила на концерте в смелом платье без лифа

Актриса и певица Наталия Орейро впечатлила испанских поклонников, выйдя на сцену шоу в Мадриде в весьма смелом наряде. 44-летняя звезда «Дикого ангела» выбрала атласное алое платье с крайне лаконичным лифом в виде банта, едва скрывающего грудь артистки.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица и актриса Наталия Орейро

Фото: Global Look Press

Звезда «Дикого ангела» Наталия Орейро удивила поклонников дерзким образом. Актриса и певица выложила в соцсети фотосет в одном из смелых нарядов для концерта в Мадриде. 44-летняя артистка примерила алое атласное платье в пол, продемонстрировав спортивную фигуру. Ведь вместо лифа у наряда оказался только лаконичный бра-топ в виде банта. Яркий образ дополнила длинная накидка-шлейф, выполненная из той же ткани, что и само платье.

Судя по реакции комментаторов, Наталия произвела фуррор. Большинство назвали ее образ божественным и оставили эмодзи в виде пламени.

Впрочем, примерять смелые наряды Наталии не впервой. Недавно на съемках одной из программ артистка появилась в платье-сетке, едва ли оставляющем пространство для фантазии. Под ничего не скрывающий материал Орейро надела лишь бра и короткую юбку. Дополнили образ каблуки, массивные серьги и яркий макияж.

Фото и видео: @nataliaoreirosoy/Instagram