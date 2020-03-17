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Бал Института костюма Met Gala 2020 отменили из-за эпидемии коронавируса

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Эмили Ратажковски

Фото: Global Look Press via ZUMA Press

Светские мероприятия продолжают отменять из-за охватившей мир эпидемии нового вируса. На этот раз стало известно, что на неопределенный срок перенесена дата проведения ежегодного бала Института костюма.

Бал Института костюма Met Gala, традиционно проходящий в нью-йоркском Метрополитен-музее в первый понедельник мая, в этом году перенесен на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. Новость была размещена на сайте американского издания журнала Vogue, главный редактор которого Анна Винтур является одним из организаторов мероприятия. Перенесли Met Gala, так как руководство музея официально отменило все запланированные в нем мероприятия до 15 мая.

Стоит отметить, что в этом году Институт костюма музея Метрополитен отмечает свое 150-летие. В честь юбилея организаторы выбрали тему бала «О времени: мода и продолжительность». К сожалению, когда мы увидим фееричные костюмы знаменитостей, которые известные дизайнеры подготовили в честь этой знаменательной даты, пока неизвестно. Посмотреть фотографии с красной дорожки Met Gala 2019 можно здесь.

Фото: Global Look Press

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