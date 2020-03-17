Бал Института костюма Met Gala 2020 отменили из-за эпидемии коронавируса

Стоит отметить, что в этом году Институт костюма музея Метрополитен отмечает свое 150-летие. В честь юбилея организаторы выбрали тему бала «О времени: мода и продолжительность». К сожалению, когда мы увидим фееричные костюмы знаменитостей, которые известные дизайнеры подготовили в честь этой знаменательной даты, пока неизвестно. Посмотреть фотографии с красной дорожки Met Gala 2019 можно здесь.