Сара Мишель Геллар отказалась вновь сняться в «Баффи — истребительница вампиров»

По легенде вампиры бессмертны, если Истребитель не вставит в них кол. Но актеры, которые их изображают, такие же люди и поэтому стареют так же, как и все мы. Вот почему Сара Мишель Геллар считает, что она «давно не в форме» и отказывается от любой потенциальной перезагрузки «Баффи— истребительницы вампиров».

43-летняя актриса по-прежнему выглядит очень молодо, но думает, что героиня потенциального предложения должна быть подростком. Монстры, с которыми столкнулась Баффи, «были метафорой ужасов юности», — объяснила она.

«Я слишком устала и капризна, чтобы снова вернуться на экраны. Однако мне нравится, что история остается актуальной, и люди ждут продолжения», — делится Геллар.

Напомним, ранее Кэмерон Диас объяснила, почему не вернется в кино. Актриса вышла замуж и полностью сосредоточилась на личной жизни.

Это важно знать:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям