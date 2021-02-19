Кэмерон Диас объяснила, почему не вернется в кино

Кэмерон Диас ответила на интересующий многих ее поклонников вопрос – вернётся ли она снова в кино. Актриса ответила расплывчато, без энтузиазма – в ее ближайшие планы возвращение определенно не входит.

Об этом она рассказала в эфире шоу SiriusXM. Главным аргументом против съёмок стало время с дочерью, которая появилась на свет в конце 2019 года – Диас наслаждается ролью матери и хочет проводить больше времени с дочкой.

«Буду ли я когда-нибудь снова сниматься в кино? Я не собираюсь. Но буду ли? Я не знаю. Понятия не имею. Может быть, никогда не говори "никогда". Но сейчас, будучи матерью, я не могу себе представить, как бы я в первый год жизни своей дочери находилась на съемочной площадке по 16 часов в день вдали от нее».

Несмотря на материнство и счастливую семейную жизнь, Кэмерон не сидит дома. У нее есть собственный бренд органического вина, развитием которого она активно занимается.

«Это единственная работа, которую я выполняю изо дня в день, помимо материнских и супружеских обязанностей».

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