Азиза заступилась за мужа-«итальянца» и рассказала, что произошло в их семье

Азиза прокомментировала скандал, который вспыхнул вокруг ее брака и молодого супруга , — как рассказали свидетели, мужчина оказался вполне русским, а более того, мошенником. Как заявила певица, она знала о том, что Алессандро Лортэ не коренной итальянец и ее все устраивает.

«Я прожила жизнь и научилась разбираться в людях. Я сразу чувствую, где правда, а где фальшь. И я бы никогда не сделала ошибки и не связала бы свою жизнь с человеком, не зная его по-настоящему. Я знаю все об Александре Соколове. И, конечно же, о его родных, ныне здравствующих и ушедших в мир иной. Моя семья — это Александр, его мама Людмила, ее младший сын Кирилл, его супруга, их дочь. Я знаю все и о том человеке, который, не будучи биологическим отцом Александра и Кирилла, воспитывал их в Италии», — объяснила она журналистам издания «Собеседник».

То, что ее новоиспеченная свекровь мошенница, она тоже опровергла и заявила, что женщина скорее стала жертвой сложной жизненной ситуации.

«Она покинула Россию, чтобы никогда не пересекаться с человеком, который хотел ее убить. Этот мужчина был лишен родительских прав и отправлен в соответствующие места. Вышел, женился, и в новой семье у него родилась дочь. С того злосчастного дня прошло 28 лет, и Александр и Кирилл вычеркнули этого мужчину из своей жизни. Но боль осталась на всю жизнь».