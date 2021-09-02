Подозрения оправдались: муж-итальянец Азизы оказался не тем, за кого себя выдает

Неожиданные подробности брака певицы Азизы открылись в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

В студии появилась женщина, которая заявила, что стала жертвой одной из родственниц Алессандро Лортэ, который оказался, по ее словам, Александром Соколовым. Назвать его итальянцем можно с натяжкой — женщина рассказала, что он переехал в Италию из Липецка, где открыл семейный ресторан.

Гостья программы заявила, что нынешняя свекровь обманула ее — продала квартиру ей, а затем еще нескольким людям. А за границу семья перебралась после того, как произошел неприятный инцидент — из-за неверности супруги муж матери Алессандро набросился на нее с ножом.