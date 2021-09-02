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Подозрения оправдались: муж-итальянец Азизы оказался не тем, за кого себя выдает

Певице можно было позавидовать — она нашла не только любовь, но и хорошую со всех сторон партию. Приятный и обходительный молодой итальянец Алессандро Лортэ, однако, оказался совсем не тем, кем хотел казаться в глазах возлюбленной.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Певица Азиза с цветами

Фото: @azizamuhamedova

Неожиданные подробности брака певицы Азизы открылись в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

В студии появилась женщина, которая заявила, что стала жертвой одной из родственниц Алессандро Лортэ, который оказался, по ее словам, Александром Соколовым. Назвать его итальянцем можно с натяжкой — женщина рассказала, что он переехал в Италию из Липецка, где открыл семейный ресторан.

Гостья программы заявила, что нынешняя свекровь обманула ее — продала квартиру ей, а затем еще нескольким людям. А за границу семья перебралась после того, как произошел неприятный инцидент — из-за неверности супруги муж матери Алессандро набросился на нее с ножом.

В эфире прозвучали также слова некой женщины из Греции, которая заявила, что жениться на певице мужчина не хотел — просто ему нужно было поправить дела за счет денег Азизы.

«Саша говорил маме: "Я не хочу жениться, она старая и страшная. И еще сумасшедшая. Она мне не нужна, я не хочу портить молодость". Но мама заставила: "Нам нужны деньги". Он тупой, ничего не решает вообще. Азиза ему купила два костюма на свадьбу. Она в курсе всего — она знает, что он не ресторатор», — заявила она.

Фото: Instagram певицы Азизы

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