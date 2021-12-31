Азиза вынуждена отказаться от мечты стать матерью — что произошло

В 90-е годы Азиза потеряла ребенка от своего возлюбленного Игоря Малахова. Это произошло во день убийства музыканта Игоря Талькова, когда между их командами возник конфликт во время одного из песенных фестивалей.

Ситуация стала трагической для Азизы, после чего врачи сообщили ей, что она больше не сможет самостоятельно выносить плод. Однако от мечты от долгожданном малыше певица отказываться не стала. Со своим следующим возлюбленным Александром Бродолиным они хотели прибегнуть к услугам суррогатного материнства. Но оказалось, что бизнесмена больше интересовали деньги, чем появление наследников.

На данный момент певица состоит в браке с итальянцем Алессандро Лортэ. Пара также задумывалась о детях и они даже уже было нашли суррогатную мать, которая готова выносить их ребенка.

Однако, подводя итоги года, Азиза сообщила о том, что этому не суждено будет сбыться. «Ребенок, который рожден с помощью оплодотворения чужой яйцеклетки, когда вырастит, какую маму должен считать настоящей? Ту что дала свой биоматериал со своей генетикой или ту, которая выносила чужого ребенка в своем чреве, родила и отдала его? Или меня? Женщину, которая купит этого ребенка у суррогатной матери? Ни одну из них он не может и не должен считать матерью от Бога», — поделилась мыслями артистка в своем аккаунте в Instagram.

Именно эти размышления подтолкнули ее на тяжелое для нее самой решение — отказаться от давней мечты. «Стать матерью была моя заветная мечта, для осуществления которой не все средства хороши. Я прощаюсь с ней и с уходящим 2021 годом», — подытожила она.