Азиза получила предложение руки и сердца от бойфренда-итальянца

56-летняя певица Азиза Мухамамедова получила предложение трубки и сердца от своего молодого возлюбленного-итальянца. Пара появилась в шоу «Пусть говорят», чтобы рассказать о своих отношениях, и Алессандро решился признаться своей избраннице в любви, и предложил ей выйти за него замуж.

Азиза была ошеломлена его предложением, но ответила, что должна подумать.

«Я не тороплю Азизу с ответом. Пока приглашаю ее в Италию. Хочу показать ей свою страну, а потом пусть дает ответ»,– говорит Алессандро.

У молодого человека русские корни – его мать зовут Людмила, и она уже успела познакомиться с избранницей своего сына. А сам Алессандро подружился с Азизой во время уроков русского языка, которые она ему давала.

Несмотря на то, что Азиза известна своими бурными романами, замужем она ни разу не была, и детей у нее нет. Среди ее возлюбленных – Игорь Малахов, который известен тем, что его подозревали в убийстве Игоря Талькова.

Ранее певица попыталась усыновить ребенка, однако ей отказали, поскольку у нее не было постоянного партнера.