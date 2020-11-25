«Осталась в гордом одиночестве»: 56-летней певице Азизе отказали в усыновлении ребенка

56-летняя певица Азиза рассказала в интервью телеграм-каналу «Звездач», что потеряла последнюю надежду обзавестись ребенком. Ей отказали – по закону усыновить малыша одинокая женщина может только до достижения 40-летия.

Ранее певица даже нашла мужа, чтобы удочерить девочку из детдома, однако отношения не сложились – супруги развелись.

«Отказавшись от замужества, я осталась в гордом одиночестве. По закону взять ребенка не могу, на это право имеют только те женщины, которым еще нет 40 лет. Ситуация удручающая, тяжело ее переношу», – с горечью рассказывает Азиза.

Есть и другой способ, фиктивный брак, однако Азиза признается, что к такому не готова – ребенка придется воспитывать одной, а это очень сложно в нынешнее время, а финансовое положение звезды, по ее собственному мнению, не позволяет обеспечить еще и ребенка.

«Сейчас поднимать малыша одной сложно. Я всегда была уверена в работе, теперь нет. Благо успела открыть онлайн-школу творчества. Но на деньги, которые имею, не решусь взять ребенка… Теперь стиснув зубы и проглотив горькую слезу, живу так, как остается», — с грустью говорит артистка, отмечая, что с трудом, но уже смирилась с тем, что матерью ей не стать.