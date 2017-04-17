Дизайнер и модель Айза Анохина после сложных отношений с рэпером Гуфом наконец-то обрела свое счастье в лице серфера Дмитрия Анохина. Сейчас супруги живут на Бали и воспитывают двух малышей — шестилетнего Сами от предыдущего брака Айзы и их общего сына, шестимесячного Элвиса.

Несмотря на то, что Анохина заядлый пользователь соцсетей и с огромным удовольствием показывает поклонникам подробности жизни своей семьи, одну тайну она долгое время держала в секрете. Как оказалось, больше года назад супруги потеряли ребенка, о чем девушка решилась рассказать в интервью «СтарХиту».

«Мы с Димой ждали малыша, но не хотели афишировать это событие, знали только близкие подруги. Однако спустя время об этом почему-то узнало огромное количество людей, да еще и пресса. Так получилось, что я потеряла ребенка на третьем месяце», — поделилась Айза.

В том, что об этом узнали посторонние люди, Анохина винит свою бывшую подругу Алену Водонаеву. Именно из-за этого в прошлом году девушки просто перестали общаться.

«Я не обвиняю в этом несчастье Алену, просто я не хотела, чтобы об этом знали другие люди. Понимаете, были вещи, которые я рассказывала ей, думая, что она мой близкий человек. Но не только эта история стала толчком нашей ссоры», — рассказала Айза.

Сейчас Анохина наслаждается радостями материнства и уверяет, что полностью изменила отношение к воспитанию детей. Хотя ей приходится нелегко, она всеми силами старается проводить со своими малышами как можно больше времени.

Фото: Instagram