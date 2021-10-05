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Автор хита «По полюшку» раскрыла свой страшный диагноз

Наталья Лапина, актриса и композитор, сейчас находится в процессе судебных тяжб с Любовью Успенской – оказалось, что, сделав хит очень популярным, артистка забыла об авторских отчислениях. Попытавшись добиться справедливости, Лапина получила угрозы в свой адрес
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Лапина и Андрей Малахов

Фото: @natalia_a_lapina__

На этом проблемы Натальи не ограничились – помимо судебных разбирательств и угроз со стороны Успенской, о которых ранее сообщила автор песни, добавились и проблемы со здоровьем.

Хотя сама она чувствует себя неплохо, во время обследования врачи обнаружили большую проблему. Об этом сообщает «Собеседник».

«Врачи нaшли опухоль в сердечном клапане. В аорте – размером 6 на 9 миллиметров. Cрочно нужна операция на открытом сердце. Впервые мне так тревожно. И очень неожиданно», – призналась артистка.

Она отметила, что уже в ближайшее время ей проведут серьезную операцию. Откладывать ее нельзя – это чревато даже летальным исходом.

«Ждать с операцией нельзя из-за всяких там эмболий, ишемических ивентов и внезапных смертей. Знаю, что штука очень редкая. Но вроде не злокачественная. Помолитесь за меня», – попросила Наталья.

Фото: Instagram