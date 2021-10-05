Автор хита «По полюшку» раскрыла свой страшный диагноз
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @natalia_a_lapina__
На этом проблемы Натальи не ограничились – помимо судебных разбирательств и угроз со стороны Успенской, о которых ранее сообщила автор песни, добавились и проблемы со здоровьем.
Хотя сама она чувствует себя неплохо, во время обследования врачи обнаружили большую проблему. Об этом сообщает «Собеседник».
«Врачи нaшли опухоль в сердечном клапане. В аорте – размером 6 на 9 миллиметров. Cрочно нужна операция на открытом сердце. Впервые мне так тревожно. И очень неожиданно», – призналась артистка.
Она отметила, что уже в ближайшее время ей проведут серьезную операцию. Откладывать ее нельзя – это чревато даже летальным исходом.
«Ждать с операцией нельзя из-за всяких там эмболий, ишемических ивентов и внезапных смертей. Знаю, что штука очень редкая. Но вроде не злокачественная. Помолитесь за меня», – попросила Наталья.
Фото: Instagram