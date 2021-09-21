Автор хита «По полюшку» Наталья Лапина пожаловалась, что Любовь Успенская должна ей миллионы

Между Лапиной и Успенской был подписан договор, по которому Лапина должна была получать авторские отчисления за каждое исполнение песни, выпуск ее на любых носителях и скачивание на цифровых платформах. Но никаких денег Наталья так и не увидела, несмотря на невероятный ажиотаж вокруг песни «По полюшку».

А связаться с певицей у Лапиной и вовсе нет возможности — она заблокирована на всех носителях. Но Наталью это не остановило — с 14-го сентября Успенской запрещено исполнять любимую миллионами песню.

Свое решение Наталья Лапина объясняет вполне объективно: «Миллионные просмотры "По полюшку" в Интернете — это хорошие деньги, мои миллионы рублей. Вы можете себе представить, что я не получила ничего?», — возмутилась она в интервью «Собеседнику».