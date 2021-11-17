Автопортрет Фриды Кало ушел с молотка за рекордные 2,5 млрд рублей
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Фото: Tolga Akmen/AFP/East News
На аукционе в США продали автопортрет художницы Фриды Кало под названием «Диего и я». Картина была написана в 1949 году, за пять лет до смерти Фриды, и ушла с молотка за сумму, которая стала рекордной для Латинской Америки.
Продали ее за 35 миллионов долларов, или 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает в своем Twitter аукционный дом Sotheby's.
#AuctionUpdate: Frida Kahlo’s 'Diego y yo (Diego and I)' was acquired by the Eduardo F. Costantini Collection, a renowned collector with a longstanding commitment to supporting Latin American art and artists, and founder of Malba, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. pic.twitter.com/Us3sZNZZhN— Sotheby's (@Sothebys) November 17, 2021
Предыдущий рекорд среди латиноамериканских художников принадлежал картине мексиканского художника Диего Риверы под названием «Соперники». Ее продали на аукционе в 2018 году за 9,76 миллиона долларов.
По данным организации, новым владельцем полотна стал коллекционер Эдуардо Ф. Костантини, который также является председателем и основателем Музея латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе.
Автопортрет изображает Фриду Кало и ее супруга Диего Ривера. Мужчина изображен прямо на лбу своей супруги. С мужем художницу связывали непростые отношения – в их браке в равной степени присутствовали страсть и ревность, Фрида также мучалась от частых измен Диего.
Ранее стало известно, что 11 полотен испанского художника Пабло Пикассо, которые выставлялись в одном из отелей Лас-Вегаса более 20 лет, ушли с молотка за общую сумму в 110 млн долларов.
Фото: Global Look press, East News