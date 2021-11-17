Автопортрет Фриды Кало ушел с молотка за рекордные 2,5 млрд рублей

Предыдущий рекорд среди латиноамериканских художников принадлежал картине мексиканского художника Диего Риверы под названием «Соперники». Ее продали на аукционе в 2018 году за 9,76 миллиона долларов.

По данным организации, новым владельцем полотна стал коллекционер Эдуардо Ф. Костантини, который также является председателем и основателем Музея латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе.

Автопортрет изображает Фриду Кало и ее супруга Диего Ривера. Мужчина изображен прямо на лбу своей супруги. С мужем художницу связывали непростые отношения – в их браке в равной степени присутствовали страсть и ревность, Фрида также мучалась от частых измен Диего.

Ранее стало известно, что 11 полотен испанского художника Пабло Пикассо, которые выставлялись в одном из отелей Лас-Вегаса более 20 лет, ушли с молотка за общую сумму в 110 млн долларов.