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Автопортрет Фриды Кало ушел с молотка за рекордные 2,5 млрд рублей

Картина под названием «Диего и я», изображающая легендарную художницу и ее супруга Диего Ривера, была написана за пять лет до смерти Фриды. Новым владельцем стал известный коллекционер и основатель Музея латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе Эдуардо Ф. Костантини.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Автопортрет Фриды Кало «Диего и я» на аукционе

Фото: Tolga Akmen/AFP/East News

На аукционе в США продали автопортрет художницы Фриды Кало под названием «Диего и я». Картина была написана в 1949 году, за пять лет до смерти Фриды, и ушла с молотка за сумму, которая стала рекордной для Латинской Америки.

Продали ее за 35 миллионов долларов, или 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает в своем Twitter аукционный дом Sotheby's.

Предыдущий рекорд среди латиноамериканских художников принадлежал картине мексиканского художника Диего Риверы под названием «Соперники». Ее продали на аукционе в 2018 году за 9,76 миллиона долларов.

По данным организации, новым владельцем полотна стал коллекционер Эдуардо Ф. Костантини, который также является председателем и основателем Музея латиноамериканского искусства в Буэнос-Айресе.

Автопортрет изображает Фриду Кало и ее супруга Диего Ривера. Мужчина изображен прямо на лбу своей супруги. С мужем художницу связывали непростые отношения – в их браке в равной степени присутствовали страсть и ревность, Фрида также мучалась от частых измен Диего.

Ранее стало известно, что 11 полотен испанского художника Пабло Пикассо, которые выставлялись в одном из отелей Лас-Вегаса более 20 лет, ушли с молотка за общую сумму в 110 млн долларов.

Фото: Global Look press, East News

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