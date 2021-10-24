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Одиннадцать работ легендарного Пикассо проданы на аукционе за $110 млн

11 полотен испанского художника Пабло Пикассо, которые выставлялись в одном из отелей Лас-Вегаса более 20 лет ушли с молотка за общую сумму в 110 млн долларов. Картины принадлежали MGM Resorts и украшали стены ресторана «Пикассо» в отеле «Белладжио».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Аукцион Sotheby's в Лас-Вегасе

Фото: RONDA CHURCHILL/AFP/East News

На торги аукциона были выставлены 9 картин и 2 работы из керамики. Самым дорогим лотом оказалось полотно «Женщина в красно-оранжевом берете». Картина 1938 года была посвящена музе и возлюбленной Пикассо Марие-Терезе Вальтер и ушла с аукциона за 40,5 млн долларов. Изначально предполагалось, что она будет продана за 20-30 млн долларов.

«Женщина в красно-оранжевом берете», Пабло Пикассо

«Женщина в красно-оранжевом берете», Пабло Пикассо

Фото: Associated Press / East News

Полотно 1959 года, высотой около 2-х метров под названием «Мужчина и ребенок» было продано за 24,4 млн долларов и оказалось вторым самым дорогим лотом.

За 16,6 млн долларов ушла с молотка известная картина «Натюрморт с корзиной фруктов и цветами», которая была написана в 1942 году во время нацистской оккупации столицы Франции Парижа.

Керамическая ваза продана за 315 тысяч долларов, а статуэтка за 239,4 тысячи долларов.

Представители MGM Resorts отметили, что продажа картин и керамики поможет им внести разнообразие в коллекцию. Компания хочет разбавить ее произведениями различных представителей арт-культуры. В частности добавить работы, созданные женщинами, представителями национальных меньшинств, художниками с инвалидностью и произведениями мастеров из развивающихся стран.

Фото и видео: Global Look Press, East News