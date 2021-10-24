Одиннадцать работ легендарного Пикассо проданы на аукционе за $110 млн

Полотно 1959 года, высотой около 2-х метров под названием «Мужчина и ребенок» было продано за 24,4 млн долларов и оказалось вторым самым дорогим лотом.

За 16,6 млн долларов ушла с молотка известная картина «Натюрморт с корзиной фруктов и цветами», которая была написана в 1942 году во время нацистской оккупации столицы Франции Парижа.

Керамическая ваза продана за 315 тысяч долларов, а статуэтка за 239,4 тысячи долларов.

Представители MGM Resorts отметили, что продажа картин и керамики поможет им внести разнообразие в коллекцию. Компания хочет разбавить ее произведениями различных представителей арт-культуры. В частности добавить работы, созданные женщинами, представителями национальных меньшинств, художниками с инвалидностью и произведениями мастеров из развивающихся стран.