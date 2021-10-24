Одиннадцать работ легендарного Пикассо проданы на аукционе за $110 млн
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: RONDA CHURCHILL/AFP/East News
На торги аукциона были выставлены 9 картин и 2 работы из керамики. Самым дорогим лотом оказалось полотно «Женщина в красно-оранжевом берете». Картина 1938 года была посвящена музе и возлюбленной Пикассо Марие-Терезе Вальтер и ушла с аукциона за 40,5 млн долларов. Изначально предполагалось, что она будет продана за 20-30 млн долларов.
Фото: Associated Press / East News
Полотно 1959 года, высотой около 2-х метров под названием «Мужчина и ребенок» было продано за 24,4 млн долларов и оказалось вторым самым дорогим лотом.
За 16,6 млн долларов ушла с молотка известная картина «Натюрморт с корзиной фруктов и цветами», которая была написана в 1942 году во время нацистской оккупации столицы Франции Парижа.
Керамическая ваза продана за 315 тысяч долларов, а статуэтка за 239,4 тысячи долларов.
Представители MGM Resorts отметили, что продажа картин и керамики поможет им внести разнообразие в коллекцию. Компания хочет разбавить ее произведениями различных представителей арт-культуры. В частности добавить работы, созданные женщинами, представителями национальных меньшинств, художниками с инвалидностью и произведениями мастеров из развивающихся стран.
Фото и видео: Global Look Press, East News