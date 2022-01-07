Авраам Руссо госпитализирован в клинику в США — что произошло

В 2006 году Авраам Руссо пережил покушение, которое чуть было не стоило ему жизни. Тогда некая группировка устроила стрельбу по его автомобилю. В результате нападения певец получил несколько ран. Он потерял много крови и после чего перенес две операции.

Проблемы со здоровьем после этого никуда не пропали и теперь ему вновь потребовалась помощь специалистов. «Суть проблемы в том, что тогда во время операции была пережата глубокая вена бедра, во избежание серьезных кровопотерь и смерти. Но это, в свою очередь, нарушало циркуляцию крови в организме Авраама в течение последующих пятнадцати лет. Сейчас запланированная госпитализация обусловлена необходимостью заново открыть вену, чтобы восстановить нормальную циркуляцию», — об этом сообщила его пиар-менеджер Анна Либерман во время разговора с порталом «Собеседник».

Она также отметила, что из-за насыщенного съемочного графика Руссо госпитализацию необходимо было отложить на столь долгий срок.

Также жизненную ситуацию певца омрачает публичный конфликт с Иосифом Пригожиным, которого Авраам Руссо считает виновным в покушении. Недавно музыкант намекнул на измены продюсера своей супруге — певице Валерии.