Авербух признался, что заставил Милохина и Медведеву изображать страсть в «Ледниковом периоде»

Фигурист подтвердил слова подопечного и признался, что происходящее на льду является постановкой, которая способствует высоким рейтингам шоу и полезна для популярности пары.

«В начале шоу был определенный скепсис — меня критиковали, мол, как я мог поставить Женю Медведеву в паре с Даней Милохиным. Правда, потом многие честно признавались, что эта пара стала сенсацией, и это действительно так. Если говорить о высказывании Жени и Дани о поцелуе, то все это можно воспринимать в контексте юмора. Мы творили, придумывали. Ребята были артистами и ставили себе задачу поцеловаться, потому что таков был сценарий. Они четко ему следовали», — признался Авербух StarHit.

Пара Милохина и Медведевой является одной из самых успешных в шоу и занимает первые строчки в турнирной таблице.