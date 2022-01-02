Авербух признался, что заставил Милохина и Медведеву изображать страсть в «Ледниковом периоде»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
С самого начала нового сезона проекта «Ледниковый период» на Первом канале пара блогера Дани Милохина и спортсменки Евгении Медведевой вызвала неоднозначную реакцию зрителей, но позднее самые молодые участники шоу то и дело подогревали слухи о своем возможном романе и стали любимчиками судей. Ребята проводят много времени вместе на тренировках, а во время выступлений сложно не заметить страсть между ними, особенно когда уже который номер подряд не обходится без поцелуя.
Но недавно сам блогер признался в шоу «Вечерний Ургант» в том, что изображать отношения пару попросил наставник Илья Авербух.
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фигурист подтвердил слова подопечного и признался, что происходящее на льду является постановкой, которая способствует высоким рейтингам шоу и полезна для популярности пары.
«В начале шоу был определенный скепсис — меня критиковали, мол, как я мог поставить Женю Медведеву в паре с Даней Милохиным. Правда, потом многие честно признавались, что эта пара стала сенсацией, и это действительно так. Если говорить о высказывании Жени и Дани о поцелуе, то все это можно воспринимать в контексте юмора. Мы творили, придумывали. Ребята были артистами и ставили себе задачу поцеловаться, потому что таков был сценарий. Они четко ему следовали», — признался Авербух StarHit.
Пара Милохина и Медведевой является одной из самых успешных в шоу и занимает первые строчки в турнирной таблице.
Фото: Instagram, Global Look Press