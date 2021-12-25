Разочаровал поклонников: Милохин признался, что его заставили целовать Медведеву

Звезда TikTok посетил шоу Ивана Урганта и рассказал подробности отношений с Евгенией Медведевой. Даня признался, что целоваться на льду их настоятельно просил наставник команды Илья Авербух. И в целом, романтичная история «пары» только на руку продюсерам шоу.

«Нас держит в плену Илья Авербух. Он заставлял нас целоваться», — рассказал Милохин.

Пара Дани и Евгении является одной из самых сильных на проекте. Любимчики всех без исключения членов жюри каждый свой выход на лед разбавляют любовной линией, отчего безусловно складывается впечатление, что молодые люди не безразличны друг другу. Страстные танцы и поцелуи лишь укрепляли догадки зрителей.

После высказываний блогера о фикции их романа многие поклонники были разочарованы. Даня же отмечает, что они с фигуристкой за время участия в шоу действительно стали близки. Один из самых богатых тиктокеров страны и талантливая фигуристка могли бы быть колоритной парой, однако участников «Ледникового периода» связывает только дружба.