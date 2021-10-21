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Авербух оценил актерские таланты Милохина и объяснил, почему поставил его в пару с Медведевой

Хореограф «Ледникового периода» признался, что в этом сезоне его впечатлил Даня Милохин. Он отметил, что у тиктокера большой потенциал, и раскрыл, чем они похожи с Медведевой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Даня Милохин

Фото: @danya_milokhin

Илья Авербух, хореограф и идейный вдохновитель шоу «Ледниковый период», в беседе с изданием Sports озвучил свое мнение по поводу участия в проекте тиктокера Дани Милохина. Многие зрители остались недовольны молодым человеком, особенно после его падения на льду вместе с Медведевой, однако Авербух отметил достоинства парня.

По его мнению, у Дани Милохина прекрасный актерский талант, а кроме того, у него и Медведевой была одна цель — вызов, которая и сплотила их.

«У Дани Милохина есть вызов, и у Жени есть вызов. Я подумал, что им будет вместе интересно сосуществовать. Конечно, я не ожидал, что в Дане есть такой актерский талант. Очень боялся, что он среди актеров затеряется. Пару раз покривляется, и все. Но откуда в нем столько глубины именно актерской и именно органики! Думаю, режиссеры, которые смотрят проект, видят, что он ничего не додумывает. Это, конечно, открытие и для меня», — объяснил хореограф.

Кроме того, на то, чтобы поставить их в пару, у Авербуха была еще одна причина.

«В фигурном катании есть определенные символы. Пара очень хорошо сходится, когда у обоих фамилии начинаются на одну букву. Это не так, голословно. Мы все знаем прекрасные пары Бестемьянова — Букин, Валова — Васильев, Гордеева — Гриньков. Это и правда символика», — отметил он.

Стоит напомнить, что нынешний сезон уже отметился несколькими травмами среди участников, а Дава Манукян даже был вынужден отказаться от участия в проекте.

Фото: Instagram