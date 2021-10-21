Авербух оценил актерские таланты Милохина и объяснил, почему поставил его в пару с Медведевой

Илья Авербух, хореограф и идейный вдохновитель шоу «Ледниковый период», в беседе с изданием Sports озвучил свое мнение по поводу участия в проекте тиктокера Дани Милохина. Многие зрители остались недовольны молодым человеком, особенно после его падения на льду вместе с Медведевой, однако Авербух отметил достоинства парня.

По его мнению, у Дани Милохина прекрасный актерский талант, а кроме того, у него и Медведевой была одна цель — вызов, которая и сплотила их.

«У Дани Милохина есть вызов, и у Жени есть вызов. Я подумал, что им будет вместе интересно сосуществовать. Конечно, я не ожидал, что в Дане есть такой актерский талант. Очень боялся, что он среди актеров затеряется. Пару раз покривляется, и все. Но откуда в нем столько глубины именно актерской и именно органики! Думаю, режиссеры, которые смотрят проект, видят, что он ничего не додумывает. Это, конечно, открытие и для меня», — объяснил хореограф.