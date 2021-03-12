Асмус рассказала об отношениях с Харламовым после развода — «Он очень обижен на меня»

Асмус отметила, что при выборе имен для детей предпочитает «обычные русские» модным. «Чужая семья — потемки 100%. Я устала, ушла от мужа и счастлива», — подчеркнула она. Асмус добавила, что впервые подала заявление на расторжение брака с Харламовым задолго до участия в скандальной киноленте «Текст», где она снялась в откровенной сцене. Именно с этим инцидентом многие связывали размолвку в паре.

Ранее Гарик Харламов и Кристина Асмус официально завершили бракоразводный процесс. Впервые новость о расставании звездной пары появилась в июне 2020 года. Поклонники Харламова и Асмус долгое время не верили, что они действительно решили расстаться, и даже думали, что это фейк для шоу. Пара рассталась после восьми лет брака. Они приняли решение совместно воспитывать свою дочку Настю.