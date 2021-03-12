Асмус рассказала об отношениях с Харламовым после развода — «Он очень обижен на меня»
Фото: instagram.com/garikkharlamov
«Он очень обижен на меня», — подчеркнула актриса. Она сопроводила это заявление эмоджи в виде разбитого сердца. По словам Асмус, у которой от Харламова есть дочь Анастасия, она хотела бы родить еще детей. Актриса призналась, что в подростковом возрасте думала, что не заведет более одного малыша, так как росла в многодетной семье. «Сейчас дочь для меня главное счастье и я хочу много детей. Чем больше, тем лучше!», — добавила она.
Асмус отметила, что при выборе имен для детей предпочитает «обычные русские» модным. «Чужая семья — потемки 100%. Я устала, ушла от мужа и счастлива», — подчеркнула она. Асмус добавила, что впервые подала заявление на расторжение брака с Харламовым задолго до участия в скандальной киноленте «Текст», где она снялась в откровенной сцене. Именно с этим инцидентом многие связывали размолвку в паре.
Ранее Гарик Харламов и Кристина Асмус официально завершили бракоразводный процесс. Впервые новость о расставании звездной пары появилась в июне 2020 года. Поклонники Харламова и Асмус долгое время не верили, что они действительно решили расстаться, и даже думали, что это фейк для шоу. Пара рассталась после восьми лет брака. Они приняли решение совместно воспитывать свою дочку Настю.
Фото: Instagram/@asmuskristina, Instagram/@garikkharlamov
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