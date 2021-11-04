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Асмус рассказала, как вышла на работу во время тяжелой болезни дочери: «Рыдала и тряслась»

Актриса призналась, что в ее профессии даже болезнь ребенка не может быть оправданием, чтобы не выйти на сцену театра, если на постановку раскуплены билеты. Девушка отметила, что с большим трудом смогла отработать смену.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кристина Асмус в гриме

Фото: @asmuskristina

7-летняя дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус попала в больницу — ее госпитализировали с высокой температурой.

«Безумнейшая непрекращающаяся рвота, температура 38, 39 и потом 40! Которую долго, очень долго не могли сбить... И скорая, и прием у педиатра, и 1000 анализов…», — ранее признавалась артистка.

А во время болезни рядом с девочкой был отец — сама Кристина не могла приехать в больницу, поскольку ей нужно было выйти на сцену.

Сама звезда «Интернов» рассказала, что это было очень тяжело для нее — во время перерывов ее трясло.

«Оправдание — только смерть. В меня вдалбливали это всю учебу в театральном институте! По другой причине актер не имеет права не выйти на сцену! И я играла спектакли и на сносях, и с температурой 39, и после смерти близких, и с разрывом связок, и с сотрясением, и после трех бессонных ночей Никого не волнует, как ты и есть ли у тебя силы… Зритель заплатил деньги и жаждет "зрелищ". Зритель не должен понять, что что-то не так. Но несколько дней назад после того, как мы отвезли ребенка в больницу, мне нужно было мчать в театр. И я поехала. И играла. Но даже не помню как… Когда мне Гарик писал, что сбить жар никак не могут, я не могла взять себя в руки. Рыдала и тряслась между выходами на сцену. Какая там сверхзадача, какое там сквозное действие?! У меня ребенок в больнице! Да, дочка была в надежных врачебных руках, да, рядом был Гарик, но я ничего не могла поделать. Я сходила с ума. И, наверное, впервые в жизни поймала себя на мысли во время спектакля, что хочу, чтобы он скорее закончился… И мечтаю сейчас держать своего ребенка за руку, а не вот это все…. », — рассказала она.

К счастью, самочувствие девочки нормализовалось — Настю уже отпустили домой из больницы.

Фото: Instagram