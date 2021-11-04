Дочь Кристины Асмус выписали из больницы: «Господи, как тяжело и страшно»

Актриса сериала «Интерны» выложила пост в Instagram, в котором поделилась с подписчиками личной историей и объяснила, куда она пропала с радаров поклонников на непродолжительное время. Как рассказывает актриса, все это время она находилась в больнице, однако со здоровьем Кристины все в полном порядке, а сильно заболела ее 7-летняя дочь Настя. А Кристина все это время находилась рядом с ребенком.

«Безумнейшая непрекращающаяся рвота, температура 38, 39 и потом 40! Которую долго, очень долго не могли сбить... И скорая, и прием у педиатра, и 1000 анализов…», — рассказывает Асмус о причинах срочной госпитализации.

Как выяснилось позже, у Насти обнаружили кишечную инфекцию.

На время лечения дочери Кристина забросила и отменила все рабочие проекты ради того, чтобы поддерживать и всегда находиться рядом с болеющим ребенком. «Я, естественно, сразу же отменила все свои смены в кино, съемки в рекламе, "Вечернего Урганта", репетиции», — сообщила она в своем Instagram.

Однако сейчас болезнь девочки отступает и Асмус с дочерью уже находятся дома. «Господи, как тяжело и страшно, когда дети болеют, все это сразу себе забрать хочется, — делится своими эмоциями Кристина и успокаивает переживающих поклонников. — Сейчас уже все позади, мы дома, лечимся и восстанавливаемся!».