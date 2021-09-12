Коляска за 82 тысячи и тренч в тон люльке: Арзамасова вышла на прогулку с сыном

При этом, видимо, Арзамасова и Авербух заодно обзавелись и переносной прямоугольной люлькой, не предусмотренную в изначальной комплектации модели. Ее цена составляет чуть больше 17 тысяч рублей. Так что обновка Льва Ильича обошлась звездной паре минимум в 82 тысячи. Зато оттенок люльки идеально вписался в цветовую гамму тренча и платья, которые актриса выбрала для прогулки.

«До такой степени развития, как маникюр в цвет авто, мне не дойти, но в хороший день мы с сыном совпадаем в гамме. Так у меня не раз с мамой бывало: собираемся на мероприятие, едем с разных концов города, встречаемся, и оказывается, что, не договариваясь, оделись в тон. Лев Ильич пока не даёт шансов договориться. И если рядом никого нет, хорошо, если вообще не забудешь одеться. Но надеюсь, что через годы ему приятно будет смотреть снимки первых дней гармонии», — призналась Елизавета Арзамасова.