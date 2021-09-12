Коляска за 82 тысячи и тренч в тон люльке: Арзамасова вышла на прогулку с сыном
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Актриса Елизавета Арзамасова похвасталась в соцсетях пополнением в «автопарке» нворожденного сына. Если всего неделю назад молодая мама появилась на прогулке с коляской от бренда Reindeer Raven стоимостью около 50 тысяч рублей, то теперь вышла с более дорогим помощником от британской марки Egg. Коляски этого производителя продаются в магазинах детских товаров за 65 тысяч рублей.
При этом, видимо, Арзамасова и Авербух заодно обзавелись и переносной прямоугольной люлькой, не предусмотренную в изначальной комплектации модели. Ее цена составляет чуть больше 17 тысяч рублей. Так что обновка Льва Ильича обошлась звездной паре минимум в 82 тысячи. Зато оттенок люльки идеально вписался в цветовую гамму тренча и платья, которые актриса выбрала для прогулки.
«До такой степени развития, как маникюр в цвет авто, мне не дойти, но в хороший день мы с сыном совпадаем в гамме. Так у меня не раз с мамой бывало: собираемся на мероприятие, едем с разных концов города, встречаемся, и оказывается, что, не договариваясь, оделись в тон. Лев Ильич пока не даёт шансов договориться. И если рядом никого нет, хорошо, если вообще не забудешь одеться. Но надеюсь, что через годы ему приятно будет смотреть снимки первых дней гармонии», — призналась Елизавета Арзамасова.
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились менее чем год назад после многолетнего романа. В начале 2021-го звездная пара рассекретила беременность Лизы. А в августе супруги стали родителями. Спустя месяц после родов Елизавета Арзамасова вернулась к выступлениям, актриса выступила с чтением стихов Владимира Высоцкого на концерте в честь Дня города в Москве.
Фото и видео: @liza_arzamasova/Instagram