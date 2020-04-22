«Артистка»: поклонники восхищены тем, как выглядела Нонна Гришаева в детстве

«Ой кто это?», «Вы что ли красавица какая», «Это вы? Ой какая прелееееесть», «Девочка лебедушка-красотка выросла в прекрасного лебедя», «Снежинка», «Такая хрупкая, стройненькая, нежная», «Костюмы нашего детства-обшитые мишурой, теребят уголки души и приятные воспоминания», «Мне мама такое шила своими руками, крахмалили марлю», «На этом фото вся Нонна», «Артистка», — комментируют фолловеры.