«Артистка»: поклонники восхищены тем, как выглядела Нонна Гришаева в детстве
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Фото: Instagram Нонны Гришаевой
48-летняя Нонна Гришаева показала детское фото в костюме снежинки.
Фото, которое опубликовала в своем блоге Нонна Гришаева, восхитило и растрогало ее поклонников.
«Всем доброго дня)) #кудауходитдетство #сидимдома», — прокомментировала актриса.
«Ой кто это?», «Вы что ли красавица какая», «Это вы? Ой какая прелееееесть», «Девочка лебедушка-красотка выросла в прекрасного лебедя», «Снежинка», «Такая хрупкая, стройненькая, нежная», «Костюмы нашего детства-обшитые мишурой, теребят уголки души и приятные воспоминания», «Мне мама такое шила своими руками, крахмалили марлю», «На этом фото вся Нонна», «Артистка», — комментируют фолловеры.
Фото и видео: Instagram
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