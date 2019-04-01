Тест: угадаете ли вы голливудских звезд по их детским фотографиям?

Предлагаем вам посмотреть, как голливудские звезды выглядели в детстве, и угадать по архивным фотографиям многолетней давности, кто из них кто. Некоторые с возрастом почти не изменились, другие просто повзрослели и стали более интересными, а некоторые и вовсе не похожи на себя школьных времен и первых лет жизни. Попробуете узнать в этих малышах будущих знаменитостей с внушительными гонорарами? И не забудьте поделиться результатом в комментариях, а тестом — в социальных сетях!