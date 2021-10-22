Артем Алексеев впервые вышел на связь с поклонниками после обвинений в насилии и изменах жене
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Фото: @tema_alekseev
Артем Алексеев вышел на связь после того, как попал в больницу с острым психозом и прокомментировал свое состояние. По словам артиста, у него был нервный срыв.
«Всем привет! Я жив-здоров, со мной все в порядке. Спасибо всем, кто переживал, волновался за меня. Всем злопыхателям желаю здравомыслия! Во мне не было и нет наркотиков, я психически здоров. Последний месяц не находился в клинике или другом медучреждении. Да, у меня случился нервный срыв. Дело в том, что 1 августа мою дочь укусила собака. Ребенок мог потерять глаз, остались большие шрамы. Операция прошла успешно. Это все спровоцировало нервный срыв. Не верьте сплетням, не верьте никому. Я никогда не бил свою жену и не состоял в сексуальных отношениях с женщиной, о которой говорит моя супруга. Свою жену я очень люблю», – рассказал он.
Ранее супруга пожаловалась в социальных сетях, что муж находится в состоянии острого психоза постоянно. Кроме того, она уличила его в изменах, намекнув при этом на возможный роман с актрисой Агатой Муцениеце.
«Последние несколько лет мой любящий муж получает отнюдь не дружескую поддержку у своей старой знакомой, которая недавно была в похожей ситуации и на всю страну произносила очень громкие заявления о женской чести и честности, о том, как низко заводить отношения с женатыми мужчинами, и она бы на это никогда не пошла! И вся страна ей верила, сочувствовала, публично "порола" ее нерадивого супруга. НАС БОЛЬШЕ НЕТ», - написала артистка.
Фото: Instagram