Артем Алексеев впервые вышел на связь с поклонниками после обвинений в насилии и изменах жене

Артем Алексеев вышел на связь после того, как попал в больницу с острым психозом и прокомментировал свое состояние. По словам артиста, у него был нервный срыв.

«Всем привет! Я жив-здоров, со мной все в порядке. Спасибо всем, кто переживал, волновался за меня. Всем злопыхателям желаю здравомыслия! Во мне не было и нет наркотиков, я психически здоров. Последний месяц не находился в клинике или другом медучреждении. Да, у меня случился нервный срыв. Дело в том, что 1 августа мою дочь укусила собака. Ребенок мог потерять глаз, остались большие шрамы. Операция прошла успешно. Это все спровоцировало нервный срыв. Не верьте сплетням, не верьте никому. Я никогда не бил свою жену и не состоял в сексуальных отношениях с женщиной, о которой говорит моя супруга. Свою жену я очень люблю», – рассказал он.