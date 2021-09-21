Жена попавшего в больницу с психозом Артема Алексеева заявила, что он избил ее
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Фото: @tema_alekseev
Актриса Галина Безрук призналась в своем блоге, что их отношения закончены. Кроме того, она рассказала страшные вещи об их браке — оказалось, что артист изменял ей, бил ее, а также мог причинить вред их ребенку.
«Он постоянно находится в состоянии острого психоза и постоянного алкогольного опьянения. Да! Он во всем винил меня и забирал у меня ребенка, будучи совершенно не в себе, подвергал ее опасности, бегая по шестиполосной проезжей части…», — заявила Безрук в своем Instagram.
Кроме того, как она выясняла, у него была и любовница.
«Последние несколько лет мой любящий муж получает отнюдь не дружескую поддержку у своей старой знакомой, которая недавно была в похожей ситуации и на всю страну произносила очень громкие заявления о женской чести и честности, о том, как низко заводить отношения с женатыми мужчинами, и она бы на это никогда не пошла! И вся страна ей верила, сочувствовала, публично "порола" ее нерадивого супруга. НАС БОЛЬШЕ НЕТ», — подвела она итог, чем очень расстроила своих поклонников.
3 сентября стало известно, что Артема доставили в больницу с острым психозом, а накануне он поссорился с супругой, забрал из дома 4-летнюю дочь и бродил с ней по городу. Ранее СМИ писали, что девочка перенесла серьезную операцию в начале августа.
Фото: Instagram Артема Алексеева