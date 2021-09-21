Жена попавшего в больницу с психозом Артема Алексеева заявила, что он избил ее

Актриса Галина Безрук призналась в своем блоге, что их отношения закончены. Кроме того, она рассказала страшные вещи об их браке — оказалось, что артист изменял ей, бил ее, а также мог причинить вред их ребенку.

«Он постоянно находится в состоянии острого психоза и постоянного алкогольного опьянения. Да! Он во всем винил меня и забирал у меня ребенка, будучи совершенно не в себе, подвергал ее опасности, бегая по шестиполосной проезжей части…», — заявила Безрук в своем Instagram.

Кроме того, как она выясняла, у него была и любовница.