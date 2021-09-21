passion.ru
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Жена попавшего в больницу с психозом Артема Алексеева заявила, что он избил ее

Артист попал в больницу в начале сентября — его госпитализировали с психозом, а потом отпустили домой, выдав рекомендации. Однако его супруга заявила, что соблюдать рекомендации он не стал, и обвинила его в проблемах с психикой, рукоприкладстве и оставлении ребенка в опасности.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Артем Алексеев в автомобиле

Фото: @tema_alekseev

Актриса Галина Безрук призналась в своем блоге, что их отношения закончены. Кроме того, она рассказала страшные вещи об их браке — оказалось, что артист изменял ей, бил ее, а также мог причинить вред их ребенку.

«Он постоянно находится в состоянии острого психоза и постоянного алкогольного опьянения. Да! Он во всем винил меня и забирал у меня ребенка, будучи совершенно не в себе, подвергал ее опасности, бегая по шестиполосной проезжей части…», — заявила Безрук в своем Instagram.

Кроме того, как она выясняла, у него была и любовница.

«Последние несколько лет мой любящий муж получает отнюдь не дружескую поддержку у своей старой знакомой, которая недавно была в похожей ситуации и на всю страну произносила очень громкие заявления о женской чести и честности, о том, как низко заводить отношения с женатыми мужчинами, и она бы на это никогда не пошла! И вся страна ей верила, сочувствовала, публично "порола" ее нерадивого супруга. НАС БОЛЬШЕ НЕТ», — подвела она итог, чем очень расстроила своих поклонников.

3 сентября стало известно, что Артема доставили в больницу с острым психозом, а накануне он поссорился с супругой, забрал из дома 4-летнюю дочь и бродил с ней по городу. Ранее СМИ писали, что девочка перенесла серьезную операцию в начале августа.

Фото: Instagram Артема Алексеева