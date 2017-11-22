Друзья и коллеги скорбят о легенде оперы.

Сегодня, 22 ноября, скончался легендарный оперный исполнитель — Дмитрий Хворостовский. Он мужественно боролся с болезнью, но рак оказался сильнее, и артист ушел — тихо и неожиданно для окружающих, рядом с ним были только близкие. Его друзья и знакомые — а это почти весь российский шоу-бизнес — весь день посвящают Дмитрию теплые слова. «Колоссальная утрата для мировой музыки! Дмитрий Хворостовский... Он ушел в самом расцвете. Сколько еще могло быть сделано... Безумно жаль. Искренние соболезнования семье и миллионам поклонников великого российского баритона», — написал Николай Басков. «Нет слов...Какая потеря...соболезнования родным и близким. Слезы #хворостовский #потеря #боль», — вторит Анастасия Волочкова. «R.I.P. ДИМА....», — был немногословен Филипп Киркоров. «...без слов...только Музыка..just music..», — солидарна с ним Анна Нетребко. «Сегодня ушел из жизни гениальнейший оперный певец, Народный Артист России Дмитрий Хворостовский. Жаль, когда талантливые люди уходят так рано... Скорбим... Соболезнования родным и близким...», — выразила соболезнования Ирина Аллегрова. «Мир потерял еще одного гения», — констатировала Любовь Успенская. «Чудовищно. Не справедливо. Не хочется верить. Да — неизбежно.. но принять невозможно. Радостный, открытый, счастливый....», — написала Арина Шарапова. «Он всегда улыбался, широко и красиво! Яркий, эффектный, харизматичный... Когда Дмитрий выходил на сцену и пел своим особенным, драматическим баритоном — мы влюбленно смотрели на Русского Артиста, которого обожали во всем мире!!! — вспоминает Екатерина Стриженова. — Браво Хворостовский!! Душа моя плачет...................................». «Сегодня я просто хочу помолчать», — написала Наталья Подольская, а Стас Пьеха просто поставил «точку» под архивной фотографией музыканта.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Ноя 22 2017 в 2:35 PST

Кристина Орбакайте нашла в архивах совместый снимок с Дмитрием. «На этой старой фотографии 1992 года не легко узнать всеми любимого, гениального, неповторимого, веселого, светлого... Дмитрия Хворостовского. Мы познакомились тогда в Лондоне и при каждой встрече вспоминали эти времена. Сегодня его не стало, но его голос и улыбка никогда не сотрутся из нашей памяти и души. Покойся с миром, трудно в это поверить», — написала она. «Димочка, дорогой, незабываемый, спасибо, что ты был в нашей жизни.... теперь ты там, где нет страданий... все мои соболезнования родным и близким... проклятая болезнь... вечнаяпамять», — написала под старой совместной фотографией Сати Спивакова.

За всё тебя благодарю ...🙏😢#дмитрийхворостовский #rip Публикация от sati spivakova (@satispivakova) Ноя 22 2017 в 1:56 PST

«Дима — великий и простой. Фото нашей последней встречи ровно год назад. Как мы верили и надеялись на чудо.... Очень больно», — опубликовала совместный снимок Валерия. «Я искренне верила в то, что будет все хорошо... Болезнь забрала еще одного талантливого и красивого человека. Мужчина с большой буквы! Его сила, не только внешняя, но и духовная поражала!!! Боже...Я просто благодарна судьбе, что имела честь жать ему руку... Легенда», — добавила ее дочь, Анна Шульгина. «Все-таки он ушел. Уходя оставил много светлого и доброго в нашей памяти, еще он оставил свой незабываемый голос. Это про таких, как Хворостовский, говорила великая балерина Майя Плисецкая: "Никогда величие не опустится до высокомерия". Веселый, добрый и человечный он останется в нашем сердце. Светлая память и глубочайшее соболезнование всей его семье и поклонникам его таланта. Берегите друг друга», — вспоминает Иосиф Пригожин. «Мы так надеялись... Дмитрий Александрович, рано... Помним... Любим...», — сожалеет Зара. «Я так надеялась, как и тысячи людей и его семья, что он победит болезнь! Это странная уверенность и шепот с просьбой, победи, победи..... Мой Папа не победил, Сестра не победила......... Как же я ненавижу эту болезнь, которая как злобная акула сжирает всех и взрослых и детей. Царствие Небесное! ПУСТЬ ЗЕМЛЯ БУДЕТ ПУХОМ! Мои соболезнования семье и близким друзьям Дмитрия Хворостовского», — написала Яна Поплавская.

Публикация от Яна Поплавская (@the_yana_poplavskaya) Ноя 22 2017 в 3:37 PST

«Как жаль, что чудо не произошло... а все мы так верили... ужасная потеря .... R.I.P. Невероятный Дмитрий Хворостовский», — сожалеет Сергей Лазарев. «Великий человек и музыкант. Невосполнимая утрата. Царствие Небесное...», — вторит ему Денис Клявер. «Царствие небесное. Красивый был человек. Сильный, талантливый, открытый, добрый, простой. Гордость отечества. Радость семьи. Большая беда и печаль», — выразил соболезнования Леонид Агутин. «Сегодня умер выдающийся певец Дмитрий Хворостовский. Я всегда считал его человеком волевым и искренне восхищался его мужскими качествами. Он был настоящим мужчиной. Он умел любить и прощать. Я имел честь работать с ним и быть музыкальным продюсером его альбома "Дежа Вю". Не стало еще одного Человека. Потому что он им являлся с первой до последней буквы. Но помимо этого, он был гордостью России. Счастливого путешествия тебе, Дима. Я всегда буду тебя помнить», — написал в блоге Макс Фадеев. «Все это время я надеялась и верила что все наладится. У меня нет слов», — поделилась эмоциями Виктория Дайнеко. «Скажите, когда найдут Орудие против рака?... ! Вместо гонки вооружений, лучше бы все умы мира бились над этим...! Царство Небесное Выдающейся Личности, покорившей планету!... Опустела Без Вас Земля...», — сожалеет Лолита Милявская. «Будем помнить, продолжать любить и восхищаться... вечная память», — пообещала Нонна Гришаева. «Закрыть глаза и слушать Голос-Вечность. Спасибо. Вечная память. Лучший баритон мира, лучший голос мира, гений», — пишет Анита Цой.

Публикация от Anita Tsoi / Анита Цой (@anitatsoy) Ноя 22 2017 в 3:01 PST

«Вечная память, гений», — написала Ирина Дубцова. «Ушел сегодня от нас навсегда Великий Артист. Вечная память. Дмитрий очень любил жизнь во всех ее проявлениях, был высочайшим профессионалом и безумно обаятельным человеком. С нами навсегда», — написал Александр Буйнов. «Вот и не стало еще одного нашего коллеги... уникальный голос... незаурядная личность... харизматичный человек!!! Покойся с миром, Великий артист!!!!», — попрощался Стас Михайлов. «Плачу... Уходите, Вы часто без спроса уходите С улыбкой прощальной Вы в дальнюю Вашу страну. Уходите, ой что-то Вы часто уходите. Назад не вернетесь, тревожа лишь память мою. И грустно от того, что больше ваших глаз всё с фотографий смотрят на меня. Ваш маятник застыл, но верю и молюсь, простит и примет небо вас любя», — посвятила Дмитрию рифмованные строчки жена Стаса. «На этот раз, к великому сожалению, не ошибка. Болезнь безжалостна и беспощадна... Ушел, но остался с нами. В его добрых делах, в его неповторимых исполнениях. Берегите друг друга», — грустит Алсу. «Какой талант ушел... Светлая память», — сожалеет певица Жасмин. «Вечная память Дмитрию Хворостовскому...., соболезную родным и близким.....», — вторит ей Катя Лель. «Как не справедлива порой судьба и так не хочется в это верить! Вечная память Великому Дмитрию Хворостовскому!!!», — написала Татьяна Навка. «Сегодня ушел из жизни великий артист и потрясающий, светлый, харизматичный, человек. Почему забирают именно таких ... они ведь так нужны здесь, чтобы делать этот мир лучше... Светлая память большому человеку», — опубликовала Светлана Лобода грустное видео.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Ноя 22 2017 в 4:01 PST