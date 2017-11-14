Звезде мировой оперной сцены было 55 лет.

Мировое оперное искусство понесло невосполнимую утрату. В Лондоне после продолжительной болезни на 56-ом году жизни скончался оперный певец Дмитрий Хворостовский, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя артиста в России.

Напомним, в 2015 году стало известно, что у звезды мировой оперной сцены обнаружена опухоль головного мозга.

Дмитрий Хворостовский родился в 1962 году. После победы на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе в 1989 году получил широкую известность. В 1995 году Дмитрий Хворостовский был удостоен звания Народный артист России, кроме того, он был награжден российскими орденами Александра Невского (2015) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017).

Мы приносим искренние соболезнования родным и близким Дмитрия Хворостовского.

Фото: globallookpress, eastnews, starface