Арбенина с Агутиным на сцене, а Рудковская — среди гостей: как прошло 45-летие Георгиевой
Фото: Instagram
Торжество прошло в одном из столичных ресторанов. В честь 45-летия светская львица Снежана Георгиева закатила шумную вечеринку. Среди гостей отметились дочь именинницы Софья, Яна Рудковская, Матильда Шнурова, Виктория Шелягова, Наталья Максимова, Александр Терехов, Ксения Соловьева, Ян Романовский, Сати Спивакова и многие другие. На сцене своими выступлениями порадовали Леонид Агутин и Диана Арбенина.
Гостей ждал ужин с оригинальным меню, в котором были пельмени с крабом и дикий сибас. Весь ресторан украсили цветами. Именинница появилась перед гостями в роскошном вечернем платье цвета изумруда с разрезом до середины бедра и с серебряной вставкой. Оттенок благородного камня для своих нарядов выбрали и Матильда Шнурова с Ксенией Соловьевой. Яна Рудковская предпочла total black с пышным платьем и жакетом из твида. К образу она подобрала микросумку на цепочке.
К слову, недавно мы писали, как Давид Манукян отметил день рождения в кругу семьи в родном Новосибирске. Российский рэпер, больше известный как DAVA, отметил 28-й день рождения. Видео и фотографии с праздника он выкладывал в Instagram.
Фото: Instagram
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