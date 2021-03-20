Арбенина с Агутиным на сцене, а Рудковская — среди гостей: как прошло 45-летие Георгиевой

Гостей ждал ужин с оригинальным меню, в котором были пельмени с крабом и дикий сибас. Весь ресторан украсили цветами. Именинница появилась перед гостями в роскошном вечернем платье цвета изумруда с разрезом до середины бедра и с серебряной вставкой. Оттенок благородного камня для своих нарядов выбрали и Матильда Шнурова с Ксенией Соловьевой. Яна Рудковская предпочла total black с пышным платьем и жакетом из твида. К образу она подобрала микросумку на цепочке.

К слову, недавно мы писали, как Давид Манукян отметил день рождения в кругу семьи в родном Новосибирске. Российский рэпер, больше известный как DAVA, отметил 28-й день рождения. Видео и фотографии с праздника он выкладывал в Instagram.