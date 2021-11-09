«Аптечный ревизорро» рассталась с женихом-абьюзером: «Сама виновата, что такое позволила»

Мама двоих детей после смерти супруга решилась на новые отношения, что вызвало резкое осуждение со стороны ее подписчиков. Избранником Екатерины стал бизнесмен Влад Черных.

Однако на поверку отношения оказались не такими радужными – пара неоднократно расставалась из-за многочисленных проблем.

Как поделилась Екатерина в сториз, к уже бывшему возлюбленному у нее много нареканий. Первая – его страсть к алкоголю.

«Ему пить нельзя, его переклинивает, и он становится агрессивным», – заявила она. Екатерина раскрыла, что после того, как он вернулся к ней после расставания, она поставила ему условие, чтобы он бросил пить, которое он не выполнил.