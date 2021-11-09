«Аптечный ревизорро» рассталась с женихом-абьюзером: «Сама виновата, что такое позволила»
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Фото: @didenko.katerina
Мама двоих детей после смерти супруга решилась на новые отношения, что вызвало резкое осуждение со стороны ее подписчиков. Избранником Екатерины стал бизнесмен Влад Черных.
Однако на поверку отношения оказались не такими радужными – пара неоднократно расставалась из-за многочисленных проблем.
Как поделилась Екатерина в сториз, к уже бывшему возлюбленному у нее много нареканий. Первая – его страсть к алкоголю.
«Ему пить нельзя, его переклинивает, и он становится агрессивным», – заявила она. Екатерина раскрыла, что после того, как он вернулся к ней после расставания, она поставила ему условие, чтобы он бросил пить, которое он не выполнил.
Фото: @didenko.katerina
Когда во время совместного отдыха он напился, она устроила ему скандал – влюбленные поругались, и Влад отправился «писать девочкам» и просить их прислать фотографии.
Вернувшись домой, Диденко позвала одну из общих знакомых, заявившую, что во время ссоры Влад писал ей и попросила спровоцировать его на встречу. Ее возлюбленный согласился. Но довести эксперимент до конца Екатерина не смогла, и высказала своему возлюбленному все.
По мнению Диденко, она оказалась в созависимых отношениях, и сил расстаться у нее не хватило.
Фото: @didenko.katerina
Однако итогом стала новая ссора – девушка призналась, что ей очень хотелось внимания, но возлюбленному было важнее посмотреть бой.
«В сториз рассказала многое про расставание, но представьте себе, это малая часть. Сама виновата, что позволила к себе такое отношение. Это мне урок на будущее, чтобы отличать, какие отношения хорошие, а какие токсичные», - заявила она.
Фото: @didenko.katerina
Поклонники постарались поддержать девушку, и выразили надежду на то, что пара может сойтись и в четвертый раз. Диденко не согласна, хотя и признала, что Влад - отличный парень, который просто не научился ценить то, что имеет.
Фото: Instagram