Звезда сериала «Чики» Алена Михайлова стала новой девушкой Антона Лапенко

На днях на кинофестивале в Сочи рассекретили свой роман Екатерина Варнава и Александр Молочников. А теперь свои отношения перестали скрывать актеры Антон Лапенко и звезда сериала «Чики» Алена Михайлова (в фильме они снимались вместе).

Влюбленные нее скрывали чувств на афтепати «Кинотавра», обнимались, мило перешептывались, а потом вместе уехали в отель, сообщает телеграм-канал «Курятник».