Звезда сериала «Чики» Алена Михайлова стала новой девушкой Антона Лапенко
Фото: www.instagram.com/anton_lapenko/
На днях на кинофестивале в Сочи рассекретили свой роман Екатерина Варнава и Александр Молочников. А теперь свои отношения перестали скрывать актеры Антон Лапенко и звезда сериала «Чики» Алена Михайлова (в фильме они снимались вместе).
Влюбленные нее скрывали чувств на афтепати «Кинотавра», обнимались, мило перешептывались, а потом вместе уехали в отель, сообщает телеграм-канал «Курятник».
Фото: www.instagram.com/mikhailova_al/
34-летний Антон Лапенко известен как блогер и автор сериала «Внутри Лапенко», снятого в стилистике VHS 80-90-х годов, где он играет разные роли. Но самым популярным его героем является мужчина средних лет непривлекательной внешности. Антон снимался также в таких фильмах, как «Возвращение домой», «ИП Пирогова», «Угонщик». на счету 24-летней Алены Михайловой 9 киноработ, самые известные из них «Люби их всех», «Водоворот» и «Чики».
О личной жизни Антон Лапенко никогда не рассказывал, отмечал лишь, что он однолюб и хочет стать отцом 2-3 детей (у его родителей 16 детей). В социальных сетях периодически появлялись фото актера с симпатичными девушками, но на вопросы подписчиков, кто рядом с ним, он не отвечал.
Фото и видео: Instagram Антона Лапенко, Алены Михайловой
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