Антон Батырев ответил тем, кто обвиняет его невесту в развале брака с Евгенией Лозой

«Специально для любителей грязного белья! Анна появилась в моей жизни спустя полгода после развода», — жестко высказался артист.

Напомним, Антон Батырев развелся с Евгенией Лозой в начале 2020 года. Их брак длился меньше года, а в целом отношения продолжались около полутора лет. Недавно актер признался, что вместе их свела страсть, они зарегистрировали отношения и лишь позднее поняли, что не подходят друг другу. Антон Батырев также с благодарностью отметил то обстоятельство, что они не решились завести детей.

Сейчас актер встречается с девушкой, далекой от мира кино и шоу-бизнеса, Анна Савельева работает бухгалтером. У влюбленных большая разница в возрасте.