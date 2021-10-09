Антон Батырев ответил тем, кто обвиняет его невесту в развале брака с Евгенией Лозой
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Фото: Instagram
Звезда сериалов «Пятницкий» и «Сладкая жизнь» Антон Батырев впервые за долгое время высказался о своем романе с Анной Савельевой. Их отношения длятся уже второй год, однако девушку до сих пор обвиняют в развале брака актера с Евгенией Лозой. 40-летний артист решил внести определенность и, отвечая на вопросы подписчиков, высказался о том, когда именно закрутил новый роман.
«Специально для любителей грязного белья! Анна появилась в моей жизни спустя полгода после развода», — жестко высказался артист.
Напомним, Антон Батырев развелся с Евгенией Лозой в начале 2020 года. Их брак длился меньше года, а в целом отношения продолжались около полутора лет. Недавно актер признался, что вместе их свела страсть, они зарегистрировали отношения и лишь позднее поняли, что не подходят друг другу. Антон Батырев также с благодарностью отметил то обстоятельство, что они не решились завести детей.
Сейчас актер встречается с девушкой, далекой от мира кино и шоу-бизнеса, Анна Савельева работает бухгалтером. У влюбленных большая разница в возрасте.
Фото и видео: @sav__anna1, @b.a.t.o.n/Instagram