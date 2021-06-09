Антон Батырев после долгого молчания рассказал, почему расстался Евгенией Лозой

Недавно актриса Евгения Лоза призналась, что до их пор тяжело переживает их разрыв. А ее бывший муж Антон Батырев спустя долгое время молчания разоткровенничался в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1».

В эфире 39-летний артист рассказал об их отношениях и причинах распада молодой семьи. «У нас с Женей в какой-то момент нахлынули друг к другу чувства. Мы сыграли свадьбу. Но детей мы не хотели. Нужны были более веские основания, чем страсть, для того, чтобы заводить потомков. Мы не пришли к барьеру, когда людям хочется иметь детей. Я совершенно не для нее, она совершено не для меня. Она прекрасная и хорошая, но для кого-то другого. Мы совершенно разные», — признался Антон.