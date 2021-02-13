Меладзе, Лазарев, Басков и другие звезды отпраздновали 20-летие популярного шоу
Фото: пресс-служба
В преддверии юбилея ведущие «Авторадио» заявили, что радиомарафон состоится в любую погоду. Так и случилось — он стартовал ровно в 17:00 и продолжался четыре часа. Несмотря на «снежный армагеддон» и невероятные пробки в Москве, за праздничным столом у Брагина, Гордеевой и Захара собрались Николай Басков, Валерий Меладзе, JONY, Uma2rmaH, JukeBox Trio, Светлана Журова, «Город 312», Сергей Лазарев, SOPRANO Турецкого, Дмитрий Колдун, участники эстрадного хора МГИК и его руководитель Этери Бериашвили. Знаменитые «Салат Вера», «Пятница», «Не плачь, печенка», «Я курьер», «Где деньги, Зин?», каверы на легендарные «Мгновения», «Мельница» и многие другие лучшие пародии «Мурзилок» за 20 лет, прозвучавшие в этот вечер в исполнении звезд, стали лучшим подарком юбилярам. Все происходящее в студии транслировалось на сайте.
Фото: пресс-служба
Напомним, что команда «Авторадио» не боится экспериментировать и воплощает самые смелые, кажущиеся нереальными проекты: это и прямые эфиры «Мурзилок» из олимпийских столиц, и «плавающая студия» на яхте во время навигации, и живые выступления на самых высоких смотровых площадках. В прошлом году на PANORAMA360 поющие ведущие «Авторадио» даже установили мировой рекорд, зафиксированный представителями Книги рекордов России, — наибольшее количество концертов в радиостудии на высоте 330 метров над землей.
Фото: пресс-служба
Лидер Uma2rman Владимир Кристовский: «Я счастлив, что есть такие вот «Мурзилки», которые делают пародии и веселят людей. Смех и радость они приносят людям, и это круто. Кто как хочет, так и празднует свои юбилеи, но мы с «Мурзилками» предпочитаем делать это на работе. Самый правильный формат празднования, я считаю. Сейчас вспоминаю далекий 2010-й год, проект «Отель Пять звезд Авторадио» в Италии, где Брагин, Гордеева и Захар отдыхали вместе с радиослушателями. Мы с братом ехали на мотоциклах из Москвы на Сицилию и заехали к «Мурзилкам» в Калабрию. Круто было! Считаю, летом нужно повторить!».
Фото: пресс-служба
Участниками марафона в честь 20-летия «Мурзилок» стали и те, без кого это шоу просто не могло бы состояться — генеральный продюсер ГПМ Радио, главный редактор «Авторадио» Ирина Ипатова и креативный директор Олег Ломовой. Именно он является бессменным автором пародий «Мурзилок». Вместе с ними в радиоэфир вышли Анна Адамовна — старшая Гордеева (Елена Самойлова), знаменитый физрук Авдеев (композитор Игорь Зубков) и автор самых первых пародий – поэт Александр Вулых.
Фото: пресс-служба
Китайский Новый год, буддийский Новый год, Всемирный день радио — череду этих праздников в 2021-м пополнило еще одно заметное событие. 12 февраля в студии «Авторадио» собрались топовые музыканты, прославленные спортсмены и известные всей стране медиаперсоны, чтобы поздравить с юбилеем любимое миллионами поющее трио — «Мурзилки» отметили 20-летие! Брагин, Гордеева и Захар появились в прямом эфире «Авторадио» в 2001 году, и уже 20 лет неизменно дарят прекрасное настроение слушателям, радуют их шутками и своими знаменитыми музыкальными пародиями, которых за это время накопилось более 9000. И делают они это в режиме live — в сопровождении профессиональных музыкантов, со стопроцентным живым звуком, в компании самых ярких звезд.
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_Фото: пресс-служба
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