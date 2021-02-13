Меладзе, Лазарев, Басков и другие звезды отпраздновали 20-летие популярного шоу

Китайский Новый год, буддийский Новый год, Всемирный день радио — череду этих праздников в 2021-м пополнило еще одно заметное событие. 12 февраля в студии «Авторадио» собрались топовые музыканты, прославленные спортсмены и известные всей стране медиаперсоны, чтобы поздравить с юбилеем любимое миллионами поющее трио — «Мурзилки» отметили 20-летие! Брагин, Гордеева и Захар появились в прямом эфире «Авторадио» в 2001 году, и уже 20 лет неизменно дарят прекрасное настроение слушателям, радуют их шутками и своими знаменитыми музыкальными пародиями, которых за это время накопилось более 9000. И делают они это в режиме live — в сопровождении профессиональных музыкантов, со стопроцентным живым звуком, в компании самых ярких звезд.

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