Анна Заворотнюк оправдалась за отдых на Мальдивах во время болезни матери

Но далеко не все подписчики звезды одобрили ее выбор. Анна подверглась волне хейта за то, что улетела на отдых в такой сложный для ее семьи момент.

Анна спокойно отреагировала на шквал критики в свой адрес, попросив людей быть добрее к ее состоянию и отметив, что ей была необходима перезагрузка. «Хотела ответить тем, кто пишет мне о том, что я отдыхаю, что я улетела. Может быть, я что-то делаю неправильно в своей жизни. Моего эмоционального, материального состояния хватает вырваться вот так к морю, просто отдохнуть от всего, что происходит, и перезагрузиться. Будьте чуточку добрее», — написала Заворотнюк-младшая.

Напомним, что мать модели известная актриса Анастасия Заворотнюк несколько лет борется с тяжелым заболеванием, которое ее семья никак не комментирует. Известно, что артистка ведет закрытый образ жизни и проживает за городом с матерью, мужем и помощниками.