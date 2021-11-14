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Анна Заворотнюк рассказала, как болезнь матери повлияла на ее жизнь

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна тяжело переживает болезнь матери, которая на протяжении нескольких лет борется с серьезным недугом. 25-летняя девушка рассказала, что трагедия в семье разделила ее жизнь на до и после.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Заворотнюк

Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram

Анна отвечала на вопросы подписчиков в своем Instagram, и один из них был о событии, которое поменяло жизнь звездной наследницы раз и навсегда.

«Болезнь мамы навсегда изменила мою жизнь. Теперь жизнь как до и после», — призналась Заворотнюк.

Instagram Stories Анны Заворотнюк

Instagram Stories Анны Заворотнюк

Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram

Исполнительница главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» уже два года борется с тяжелым онкологическим заболеванием и находится между жизнью и смертью. Родственники артистки не комментируют ее состояние и не общаются с прессой.

Только дочь Анна иногда делится с подписчиками своими переживаниями. Наследница Анастасии рассказывала, что долгое время находится в депрессии и сильно переживает из-за состояния матери. Также Заворотнюк призналась, что пока не может сыграть свадьбу со своим возлюбленным. В начале ноября девушка объявила о том, что помолвлена, но из-за болезни актрисы торжество уже долгое время приходится переносить. Вполне возможно, что пара просто распишется и устроит небольшой ужин с близкими.

Фото и видео: Instagram

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