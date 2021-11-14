Анна Заворотнюк рассказала, как болезнь матери повлияла на ее жизнь
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram
Анна отвечала на вопросы подписчиков в своем Instagram, и один из них был о событии, которое поменяло жизнь звездной наследницы раз и навсегда.
«Болезнь мамы навсегда изменила мою жизнь. Теперь жизнь как до и после», — призналась Заворотнюк.
Фото: @anna_zavorotnyuk/Instagram
Исполнительница главной роли в сериале «Моя прекрасная няня» уже два года борется с тяжелым онкологическим заболеванием и находится между жизнью и смертью. Родственники артистки не комментируют ее состояние и не общаются с прессой.
Только дочь Анна иногда делится с подписчиками своими переживаниями. Наследница Анастасии рассказывала, что долгое время находится в депрессии и сильно переживает из-за состояния матери. Также Заворотнюк призналась, что пока не может сыграть свадьбу со своим возлюбленным. В начале ноября девушка объявила о том, что помолвлена, но из-за болезни актрисы торжество уже долгое время приходится переносить. Вполне возможно, что пара просто распишется и устроит небольшой ужин с близкими.
Фото и видео: Instagram