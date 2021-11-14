Анна Заворотнюк рассказала, как болезнь матери повлияла на ее жизнь

Анна отвечала на вопросы подписчиков в своем Instagram, и один из них был о событии, которое поменяло жизнь звездной наследницы раз и навсегда.

«Болезнь мамы навсегда изменила мою жизнь. Теперь жизнь как до и после», — призналась Заворотнюк.