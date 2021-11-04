Дочь Анастасии Заворотнюк объявила о помолвке

Дочь 50-летней Анастасия Заворотнюк Анна занимается ведением своего блога в Instagram, где рассказывает о моде и красоте. Девушка также работает в модельном бизнесе и достаточно активно делится своими красивыми фотографиями. Однако среди них нет ни одного кадра с ее возлюбленным.

Имя бойфренда для поклонников девушки также остается тайной. Известно лишь то, что дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» состоит в отношениях со своим молодым человеком уже 6 лет. С избранником Анна познакомилась во время обучения в Америке.

Несмотря на то, что знакомство пары произошло за границей, на данный момент возлюбленные проживают в родном городе. Молодой человек так же, как и Анна, родился в Москве, поэтому сразу после получения образования в Штатах вернулся домой поближе к любимой. Со своим избранником Анна уже давно живет в квартире в центре Москвы.

Поклонников удивляет, что за столь продолжительное время отношений никто так и не раскрыл личности молодого человека модели, ведь девушка довольно часто выкладывает личные фотографии и активно ведет сториз в Instagram. Однако сообщить о свадьбе Анна решила именно при помощи социальной сети.

При помощи игрового формата в сториз девушка предложила подписчикам угадать, какие факты из ее биографии являются правдой, а какие ложью. Среди вопросов о полученном образовании, вкусовых предпочтениях и профессии появился вопрос о замужестве.

Так, на вопрос, замужем ли Анна, ответ был отрицательным, а вот факт того, что девушка обручена, был отмечен верным.

Подробностей о дате и месте проведения свадьбы модель не раскрыла, как и не рассказала когда и в каком формате ее молодой человек предложил ей выйти за него.