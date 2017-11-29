37-летняя Анна Семенович избавилась от жира в проблемных зонах.

Фигурой Анны Семенович восхищаются многие, но нет предела совершенству. На днях певица решила попробовать новую для себя процедуру. «Сделала для себя бьюти-открытие. Попробовала эффективную процедуру — Армопластику. Это безопасная альтернатива хирургической липосакции», — рассказала она.

Эта процедура делается процедура только руками: за счет улучшения лимодренажа корректируются самые распространенные проблемные зоны. «Процедура отлично подоошла для меня, учитывая чрезмерно активный ритм жизни. Никакой реабилитации, анестезии и никаких швов, только польза для здоровья и идеальная фигура, о которой мечтает каждая», — поделилась находкой звезда.

Фото: instagram, globallookpress