Анна Семенович поздравила красавицу-маму: «Спасибо тебе за потрясающие гены»
Мама Анны Семенович отпраздновала день рождения.
«Нашей красавице сегодня исполнилось совсем мало лет. Мамулечка с юбилеем тебя, главное будь здорова, живи долго и счастливо! Мы тебя очень любим, ты женщина доброта и позитив. Спасибо тебе за потрясающие гены и твою любовь», — поздравила маму звездная дочь в блоге.
Поклонники певицы присоединились к поздравлениям. Они отмечают, что Анна очень похожа на свою маму.
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Фото и видео: Instagram/@ann_semenovich
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