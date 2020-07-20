Анна Семенович поздравила красавицу-маму: «Спасибо тебе за потрясающие гены»

«Нашей красавице сегодня исполнилось совсем мало лет. Мамулечка с юбилеем тебя, главное будь здорова, живи долго и счастливо! Мы тебя очень любим, ты женщина доброта и позитив. Спасибо тебе за потрясающие гены и твою любовь», — поздравила маму звездная дочь в блоге.