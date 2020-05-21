40-летняя Анна Семенович рассказала и показала, как росла ее грудь

«На первом фото мне 10 лет и я нахожусь на спортивных сборах в Сочи. Тренировки на жаре, бег в воде по 10 км и строгая диета не особо способствуют росту груди у 10-ти летнего ребенка. На втором фото я с семьей отдыхаю на море, мне лет 13 и тут заметен прогресс, мне уже нужен бюстгальтер 2-ого размера. На третьем фото, по моей гордой осанке видно как я горжусь своими достижениями и не только в спорте. На четвертом фото я топлес (по вашим многочисленным просьбам). Ну а пятое фото говорит само за себя. Истина проста — от осины, не родятся апельсины», — пояснила она выбор фотогафий.

«Пристали к груди, а я все равно Анне верю! И грудь потрясающая», «Да шикарная грудь! Люди просто думают что грудь вы делали но они не представляют как не легко с такой большой грудью», «У вас красивая, естественная грудь», «Да конечно видно, что своя», «Никому ничего не доказывайте, пусть завидуют дальше», «Самый шикарный твой вид был в "Блестящих". Ты была самой яркой там», «Семенович это достояние России!)) с грудью самое то», «Красавица! И пусть весь мир завидует», — обсуждают снимки поклонники.