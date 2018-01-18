Анна Семенович показала постельное фото с опасным декольте: «Это не нежность. Это бомба!!!»
Похоже, Анна Семенович наконец нашла «своего» фотографа: певица продолжает радовать поклонников горячими и очень красивыми фотографиями, сделанными во время отдыха на Бали. Вчера она показала идеальное тело в подчеркивающем тонкую талию и пышную грудь купальнике, а сегодня опубликовала откровенное постельное фото.
«Нежность .........», — так описала звезда кадр, но фанаты с ней не согласились.
«Это не нежность. Это бомба!!!», «Я считаю, что это идеал женской фигуры», «Божественная дева!!!», «Аня!!!!! Дыхание перехватило даже у меня)))) От всей души сочувствую мужской половине подписчиков», «Сколько же мужчин сейчас тоже повторили это... Мечтаю...», «Очень удачное фото!», «Аня, ты чудо. Достояние России. Самая красивая и сексуальная женщина», «Анечка, очень красиво и смело! Какой-то новый стиль фото, но Вам очень идет», — восхищены они.
На пожелание переживающих за судьбу Анны подписчиков завести семью и детей артистка ответила: «Скоро все будет! Я все успею, не переживайте за меня, хотя мне приятно, что вы искренне волнуетесь! Спасибо».
Фото: instagram