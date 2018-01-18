Поклонники обсуждают новое горячее фото Анны Семенович.

Похоже, Анна Семенович наконец нашла «своего» фотографа: певица продолжает радовать поклонников горячими и очень красивыми фотографиями, сделанными во время отдыха на Бали. Вчера она показала идеальное тело в подчеркивающем тонкую талию и пышную грудь купальнике, а сегодня опубликовала откровенное постельное фото.

«Нежность .........», — так описала звезда кадр, но фанаты с ней не согласились.