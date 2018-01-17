Анна Семенович в купальнике привела в восторг своих фанатов.

Похоже, 37-летней Анне Семенович удалось не только не набрать, но и сбросить несколько килограммов за новогодние каникулы. Сегодня певица показала фигуру в купальнике — поклонники были восхищены. «Домой........, а зачем ?.............. Кто знает ?», — написала звезда, которая отдыхала на Бали.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) Янв 17, 2018 at 4:07 PST