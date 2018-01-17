Тонкая талия, бесконечные ноги, пышная грудь: Анна Семенович похвасталась совершенной фигурой в купальнике
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Анна Семенович в купальнике привела в восторг своих фанатов.
Похоже, 37-летней Анне Семенович удалось не только не набрать, но и сбросить несколько килограммов за новогодние каникулы. Сегодня певица показала фигуру в купальнике — поклонники были восхищены.
«Домой........, а зачем ?.............. Кто знает ?», — написала звезда, которая отдыхала на Бали.
«Шикарная женщина», «Здесь прекрасно все!», «Вот это русалочка», «Похудела что ли», «Мужики попадали от такой красы!», «Анечка, вам просто нет равных.)) В вас не возможно не влюбиться», «Вот этот купальник вам очень идет!», «Купальник отпад», «Да постарей ты уже, хватит уже», — пишут фолловеры.
Впрочем, не все подписчики поверили в натуральность этих форм. «Анечка! Ну, зачем тебе фотошопить себя, ты прекрасно выглядишь. Не будь, как все, будь собой», «Красивая..но фигуру вытянули и отфотошопили как всегда..это видно по неестественно вогнутой правой руке..», «Анна, ай яй яй ((( уж больно заметно как водопад огибает вашу Ручку. Вы от природы не имеете равных по красоте и сексуальности! Не балуйтесь с фотошопом», — пишут они.
Фото: instagram