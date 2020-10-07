Анна Семенович показала фигуру топлес и рассказала, как защититься от коронавируса

Анна Семенович опубликовала свое фото топлес из ванной и написала о том, как лучше всего, по ее мнению, справляться с вирусом: «Любимые, спасибо вам большое за поддержку. Я чувствую вашу силу и любовь, и мне стало гораздо легче. Сегодня даже хватило сил, принять мою любимую ванну с солью!!! Какое это удовольствие. Кстати, ванная с солью поднимает иммунитет и очень полезна для суставов. Я начала изучать вопрос, от чего зависит степень тяжести ковид 19, прочитала много научных статей и поговорила с разными врачами, и вот какой вывод я сделала. 1- От вирусной нагрузки. Поясню: врачи, работающие в красных зонах, болели тяжелее, что связали с постоянной встречей с вирусом в высокой концентрации. 2-Ученые нашли зависимость между тяжестью заболевания у тех, кто испытывал дефицит витамина Д и тех, кто принимал его постоянно в профилактических дозах. Это же касается и цинка. 3-Т.к.сама коронавирусная инфекция запускает ряд процессов, способствующих сгущению крови, люди, которые имеют склонность к густой крови, болеют тяжелее. И наоборот, пациенты, которые по ряду причин находятся на постоянной антикоагулянтной терапии, болеют легче. Но самостоятельно делать такую терапию нельзя, только после консультации с доктором! Любимые, для профилактики , сейчас особенно усердно принимайте витамин Д, цинк и витамин С. Ваш иммунитет должен быть сильным! Следите за вкусовыми рецепторами и обонянием, если вы перестаете чувствовать запах, это первый признак заболевания. У меня была головная боль и очень воспаленные глаза, не могла переносить яркий свет. Следите за собой и будьте здоровы. Мы победим эту заразу».

Напомним, в начале октября стало известно, что Анна Семенович заразилась COVID-19. Певица опубликовала видео-признание на своей странице в Instagram, добавив трогательный пост: «Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится и я с приобретенными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! А вас очень прошу беречь себя и родных. Носите маски и перчатки, избегайте по-возможности людных мест. Ваша коронованная Анна».